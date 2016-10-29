رئيس وزراء إيطاليا يتمنى فوز كلينتون وخسارة “الشعبوي”

نبه رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إلى “شعبوية” مرشح الرئاسة الأمريكي دونالد ترامب وساسة آخرين مثله في أوروبا.

قال رينزي، خلال لقاء اليوم السبت لحزبه الديمقراطي، إن اليسار السياسي في أنحاء العالم يواجه مصاعب ويجب أن يحدد هويته.

وأبدى تخوفه من صعود حكومة شعبوية في الولايات المتحدة، ذاكرا ترامب بالاسم، معربا عن أمله في أن يختار الأميركيون هيلاري كلينتون باعتبارها أول رئيسة للولايات المتحدة.

وحل رينزي مؤخرا ضيفا على آخر مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وحظي رينزي على دعم أوباما لاستفتائه القادم على تعديل الدستور الإيطالي، وهو ما كان الموضوع الرئيسي لخطابه، السبت.