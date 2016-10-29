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موسى ينقذ ليستر من السقوط أمام توتنهام

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موسى ينقذ ليستر من السقوط أمام توتنهام موسى ينقذ ليستر من السقوط أمام توتنهام

أحرز النيجيري أحمد موسى هدفا لفريقه ليستر سيتي، لينقذ بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من الخسارة أمام توتنهام هوتسبير، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 السبت، بالمرحلة العاشرة من المسابقة.

وسجل فينسن يانسن مهاجم توتنهام هدفه الأول في الدوري، بعدما لعب أساسيا في ظل الغياب المستمر للمهاجم هاري كين بسبب الإصابة.

وافتتح المهاجم الهولندي التسجيل بركلة جزاء، بعد أن تعرض لخطأ من المدافع روبرت هوث في الدقيقة 41.

لكن ليستر نجح في التعادل مع بداية الشوط الثاني نتيجة لتعاون مثمر بين موسى وجيمي فاردي في الدقيقة 48، وهو أول هدف يستقبله توتنهام من اللعب المفتوح هذا الموسم.

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