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سقوط مروحية عراقية فى نهر دجلة بمدينة صلاح الدين

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سقوط مروحية عراقية فى نهر دجلة بمدينة صلاح الدين سقوط مروحية عراقية فى نهر دجلة بمدينة صلاح الدين

 

مروحية عسكرية عراقية _ أرشيفية

سقطت طائرة مروحية عراقية خلال أداء مهامها نتيجة خلل فنى فى نهر دجلة بالقرب من منطقة “مكيشيفة” شمال سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم أن البحث لايزال جاريا من فريق الإنقاذ من الشرطة النهرية العراقية لمعرفة مصير طاقم الطائرة.

من جهة أخرى، نفى وزير النقل العراقى كاظم فنجان الحمامى استهداف مطار البصرة الدولي.

وقال الحمامى – فى تصريح صحفى اليوم السبت، ” إنه لا صحة للإدعاءات التى أشارت إلى استهداف مطار البصرة، وأن ما جرى هو حادث بعيد عن محيط ومقتربات المطار المدني”.. مؤكدا أن مطار البصرة الدولى يشهد حركة طيران طبيعية ذهابا وإيابا.

وكانت وسائل إعلام نشرت خبرا بأن عشر شاحنات كبيرة مدعومة بمجموعة مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع ويرتدى أفرادها الزى العسكرى اقتحمت المطار وقيدت عناصر الشرطة والاستخبارات والأمن الوطنى وقامت بالدخول إلى مبنى المطار ومدرجه وتوجهت إلى المخازن وقامت بسرقة معدات ثقيلة موجودة فى مطار البصرة الدولي.

أ ش أ

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