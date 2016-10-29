ميركل لن تحضر مؤتمر حليفها بسبب “الهجرة”

تتجه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تتزعم الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ، إلى عدم حضور مؤتمر حليفها في مقاطعة بافاريا، الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الذي يوجه انتقادا شديدا لسياستها في موضوع الهجرة.

ونقلت تقارير صحفية عن مصدر في الاتحاد المسيحي الاجتماعي ان ميركل “لن تحضر مؤتمر” الحزب، الجمعة المقبل، في ميونيخ، خارقة بذلك تقليدا يقضي بأن يحضر زعيم كل من الحزبين مؤتمر الحزب الحليف.

ولم يؤكد الحزبان اللذان يتوليان الحكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي في إطار ائتلاف كبير، تأكيد غياب ميركل بشكل رسمي.

وكان منتظرا أن يجتمع الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الإثنين، ليقرر في شأن توجيه دعوة الى ميركل لحضور مؤتمره في أوائل نوفمبر.

وقالت النسخة الاقليمية لصحيفة “بيلد” الألمانية إن قرارا اتخذ بعدم حضور ميركل، عقب اجتماع عقد مساء الجمعة، في برلين بين المستشارة ورئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست شيهوفر.