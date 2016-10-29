السفير المصري في تنزانيا يبحث الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية

التقى السفير ياسر الشواف، السفير المصري في تنزانيا، بوزير الأشغال والنقل والاتصالات التنزاني للتباحث حول فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاء والتعمير والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية في المشروعات المتعددة في تنزانيا، خاصة المشروعات التي سيتم تنفيذها في العاصمة التنزانية الجديدة دودوما، والتي ستشهد الكثير من الإنشاءات من بينها شبكة طرق وبناء مدارس ومستشفيات وغيرها من أعمال البنية التحتية.

ورحب الوزير التنزاني بتواجد الشركات المصرية في جميع أعمال ومشروعات البنية التحتية في تنزانيا سواء من خلال المشاركة في المناقصات التي تطرحها الدولة أو من خلال الاتفاق بين الدولتين على سبل تمويل تلك المشروعات.

وتم الاتفاق بين السفير المصري والوزير التنزاني على دفع التعاون بين الدولتين بالنظر إلى الخبرة العالية والسمعة الجيدة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال.