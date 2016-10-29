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نائب عراقي: القوات الكردية تعمل على تجريف مدينة كركوك من الشباب‎

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نائب عراقي: القوات الكردية تعمل على تجريف مدينة كركوك من الشباب‎ نائب عراقي: القوات الكردية تعمل على تجريف مدينة كركوك من الشباب‎


> قال نائب بالبرلمان العراقي عن محافظة كركوك العراقية، خالد المفرجي، إن أبناء المكون العربي تركوا محافظاتهم بسبب سياسات التهجير التى تسبب فيها تواجد تنظيم داعش داخل مدينة كركوك، لافتا إلى ان تسلل تنظيم داعش دفع الأجهزة الأمنية لتهديد المنازل العشوائية ما ادى الى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين رغم القبض على 3 من اعضاء التنظيم.

وأضاف المفرجي خلال حواره لبرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن الاتحاد الوطني الكردستانى دفع قواته لدخول المدينه بدون علم محافظ كركوك وقاموا بتهجير الشباب وتجريف المدينه من مواطنيها، مؤكدا أن النازحين انتقلوا الى اماكن جديده بحجة تواجد اعضاء من التنظيم الإرهابي داخل كركوك.

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