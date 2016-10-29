وزارة الخارجية تطلق حملة للترويج عالميا لنتائج مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة تطلق حملة اعتبارا من مساء اليوم السبت 29 أكتوبر 2016 لمدة يومين للترويج لنتائج المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار “ابدع….انطلق” بمشاركة نحو 3000 شاب من شباب الجامعات والصحافة والإعلام والنشطاء السياسيين والأحزاب والبحث العلمي والفن والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والذي هدف إلى تبادل الرؤى والتوصيات لصياغة رؤية متكاملة وشاملة تشترك فيها الدولة والشباب لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن المؤتمر يأتي في ختام عام 2016، الذي سبق وأن أعلنه الرئيس السيسي عاما للشباب، تحت شعار “بقوة شبابها… تحيا مصر”، إيمانا منه بأهمية الشباب في صياغة الحاضر وصناعة مستقبل مصر، موضحا أن حملة وزارة الخارجية تنطلق تحت عنوان: “مؤتمر الشباب المصري …. رسالة إلي العالم” باللغتين العربية والانجليزية، وذلك بهدف تعريف المجتمع الدولي بأهم محاور المؤتمر وما دار به من نقاشات، وكذلك أهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، وذلك علي صفحات الوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، بالإضافة إلي تكليف بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بالتواصل المباشر مع المسئولين في الدول الأجنبية لشرح أهم فعاليات المؤتمر وما دار فيه من حوارات علي مدار أكثر من 33 جلسة بمشاركة السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن التعريف بأهم توصيات المؤتمر ونتائجه.