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وزير السياحة الجامايكي يتجول بمطار القاهرة و«يتناول الغذاء» قبل سفره للأقصر

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وزير السياحة الجامايكي يتجول بمطار القاهرة و«يتناول الغذاء» قبل سفره للأقصر وزير السياحة الجامايكي يتجول بمطار القاهرة و«يتناول الغذاء» قبل سفره للأقصر

مطار القاهرة الدولي

شهدت صالة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي موقف طريف ، عندما قام وزير سياحة جامايكا والوفد المرافق له بعمل جولة داخل الأسواق الحرة بالمطار ، والانتظار بأحد المطاعم ، وتناولوا وجبة الغذاء قبل توجههم إلى الأقصر للمشاركة بالمؤتمر العالمي للسياحة والذي يقام هناك .

صرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة أن الوزير الجامايكي وصل مطار القاهرة على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك ، وذلك لحضور الفاعليات المؤتمر العالمي للسياحة ، وقامت نسرين عثمانلي مدير المكتب بأستقباله فى كبار الزوار ، وتم انهاء اجراءات وصوله.

تفاجئ الوزير الجامايكي أنه أمامه فترة انتظار لطائرة الأقصر حوالي ٦ ساعات ، طلب من المنظمين السماح له بجولة هو والوفد المرافق فى المطار ، والأسواق الحرة ، وتناول وجبة غذاء خفيفة فى صاله الترانزيت السفر، وأشاد بالجهود المصرية لتنشيط السياحة.

وتم انهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له إلى الأقصر ، للمشاركة بالمؤتمر العالمي للسياحة.

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