وزير السياحة الجامايكي يتجول بمطار القاهرة و«يتناول الغذاء» قبل سفره للأقصر

شهدت صالة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي موقف طريف ، عندما قام وزير سياحة جامايكا والوفد المرافق له بعمل جولة داخل الأسواق الحرة بالمطار ، والانتظار بأحد المطاعم ، وتناولوا وجبة الغذاء قبل توجههم إلى الأقصر للمشاركة بالمؤتمر العالمي للسياحة والذي يقام هناك .

صرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة أن الوزير الجامايكي وصل مطار القاهرة على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك ، وذلك لحضور الفاعليات المؤتمر العالمي للسياحة ، وقامت نسرين عثمانلي مدير المكتب بأستقباله فى كبار الزوار ، وتم انهاء اجراءات وصوله.

تفاجئ الوزير الجامايكي أنه أمامه فترة انتظار لطائرة الأقصر حوالي ٦ ساعات ، طلب من المنظمين السماح له بجولة هو والوفد المرافق فى المطار ، والأسواق الحرة ، وتناول وجبة غذاء خفيفة فى صاله الترانزيت السفر، وأشاد بالجهود المصرية لتنشيط السياحة.

وتم انهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له إلى الأقصر ، للمشاركة بالمؤتمر العالمي للسياحة.