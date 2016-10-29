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الخارجية تطلق حملة للترويج عالميا لنتائج مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

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الخارجية تطلق حملة للترويج عالميا لنتائج مؤتمر الشباب بشرم الشيخ الخارجية تطلق حملة للترويج عالميا لنتائج مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية – أرشيفية

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الوزارة تطلق حملة اعتبارا من مساء اليوم السبت لمدة يومين للترويج لنتائج المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار “أبدع….انطلق” بمشاركة نحو 3000 شاب من شباب الجامعات والصحافة والإعلام والنشطاء السياسيين والأحزاب والبحث العلمي والفن والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والذي هدف إلى تبادل الرؤى والتوصيات لصياغة رؤية متكاملة وشاملة تشترك فيها الدولة والشباب لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المؤتمر يأتي في ختام عام 2016، الذي سبق وأن أعلنه الرئيس عاما للشباب، تحت شعار “بقوة شبابها… تحيا ”، إيمانا منه بأهمية الشباب في صياغة الحاضر وصناعة مستقبل مصر.

وأوضح، أن حملة وزارة الخارجية تنطلق تحت عنوان: “مؤتمر الشباب المصري…. رسالة إلى العالم” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بهدف تعريف المجتمع الدولي بأهم محاور المؤتمر وما دار به من نقاشات، وكذلك أهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، وذلك على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، بالإضافة إلى تكليف بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بالتواصل المباشر مع المسئولين في الدول الأجنبية لشرح أهم فعاليات المؤتمر وما دار فيه من حوارات على مدى أكثر من 33 جلسة بمشاركة رئيس الجمهورية، فضلا عن التعريف بأهم توصيات المؤتمر ونتائجه.

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