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أسباب الحكم 5سنوات فقط على زوجة قاتلة زوجها بالسكين بمحافظة دمياط

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أسباب الحكم 5سنوات فقط على زوجة قاتلة زوجها بالسكين بمحافظة دمياط أسباب الحكم 5سنوات فقط على زوجة قاتلة زوجها بالسكين بمحافظة دمياط

تم إصدار الحكم في القضية رقم “4573 ” جنايات قسم ثان بحافظة دمياط قضت محكمة جنايات دمياط، علي قاتلة زوجها  بالسكين “هيام .م.ا “والتي تبلغ من العمر 30 عام  بالسجن 5 سنوات برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، وكانت بداية هذه الواقعة في شهر فبراير الماضي من نفس العام  حينما ورد بلاغ إلي قسم شرطة ثان دمياط من المستشفى التخصصي بوفاة محمد فتحي 38 عام إثر وصوله الى المستشفى بعد إصابته بجرح نافذ في صدره أدي إلى وفاته.

إنتقل فريق البحث الجنائي والمباحث  برئاسة الرائد أحمد الدمرداش  والعميد سيد العشماوي مدير إدارة البحث إلى منزل ومحل إقامة المتوفى  بعزبة اللحم بنفس دائرة القسم وقاموا بعمل التحريات الازمة وتبين أن زوجته هي التي قتلته بعد خناقة بينهما بسبب الخلاف على مصروف المنزل وتمكنت المباحث من ضبط المتهمة في فبراير الماضى وتمت  إحالتها إلى محكمة الجنايات ابعد إعترافها بقتل زوجها بالسكين أثناء مشادة بينهم وصدر ضددها الحكم بالسجن 5 سنوات.

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