العراق تمنع الطلبة والطالبات من ارتداء الملابس القصيرة والضيقة

منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، خلال توصيات مشددة تكررها فى كل عام دراسي جديد بجامعات ومعاهد البلاد، الطالبات من ارتداء الكعب العالى والبنطلونات، وتحرم الطلبة من البنطلونات الضيقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" حددت الوزارة طول التنورة ونوع القماش المصنعة منه وفق تعليمات تتباين الجامعات في محاسبة الطالبات والطلبة، حيث أصدرت وزارة التعليم العراقية بياناً صحفياً، يتضمن توجيهات وتوصيات خاصة بالتزام الطالبات والطلبة بالزي الموحد والحشمة في الجامعات والمعاهد، تزامناً مع إعلان نتائج القبول المركزي لطلبة المرحلة الأولى بعد الدراسة الإعدادية المنتهية.

وحسب البيان يكون الزي الجامعي للطالبات كالآتي: تنورة تحت الركبة غير ضيقة، بألوان ثلاث فقط هي الرصاصي، أو النيلي، أو الأسود، وبنفس هذه الألوان تكون السترة أو البلوزة، والقميص باللون الأبيض، وشملت التوصيات أيضاً الطالبات اللواتي يعتمدن ارتداء "الجبة الإسلامية"، والمحجبات بتحديد ألوان النيلي والأسود والرصاصي أيضاً لهن، مع إمكانية ارتداء الأسود في المناسبات التي يقصد بها عن متوفي أو طقوس خاصة بالشعائر الحسينية.

وشددت الوزارة في بيانها، بمنع الطالبات من ارتداء البنطلون منعا باتا، وكذلك الكعب العالي الذي يتجاوز ارتفاعه عن 5 سم، أما زي الطلاب، يكون قميص أبيض أو بلوزة أو سترة بألوان أربعة هي الرصاصي، أو الأزرق، أو النيلي، أو الأسود، وعلى أن يكون البنطلون غير ضيق. واختتمت الوزارة بيانها، بمنع المخالفين للزي من دخول الكلية أو المعهد.