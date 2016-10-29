مصرع 5 أشخاص في إطلاق نار على احتفال شيعي بكراتشي الباكستانية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بعدما أطلق شخصان يستقلان دراجة نارية، النار على تجمع للشيعة في مدينة كراتشي الباكستانية، وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

وذكر المسؤول في الشرطة طيب مقدس حيدر، إن الهجوم وقع داخل حي مكتظ في وسط المدينة، تجمع فيه مصلون شيعة لإحياء مناسبة دينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف “أطلق مهاجمان يستقلان دراجة نارية النار دون تمييز على المشاركين في التجمع”.

من جهته أضاف ظفر رجبوت المسؤول في مستشفى عباسي شهيد في كراتشي إن 5 اشخاص قتلوا بينهم امرأة وأصيب 6 آخرين، موضحًا أن المهاجمين فرا بعد إطلاق النار.

وخلفت أعمال العنف بين السنة والشيعة آلاف القتلى في باكستان خلال العقد الأخير.