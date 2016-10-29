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المرصد السوري: روسيا لا تقصف أحياء حلب الشرقية

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المرصد السوري: روسيا لا تقصف أحياء حلب الشرقية المرصد السوري: روسيا لا تقصف أحياء حلب الشرقية

القوات الروسية في سوريا _ أرشيفية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، مساء اليوم السبت، أن “روسيا لا تقصف أحياء حلب الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، لكنها تشارك بقوة -منذ ليل أمس- إلى الآن في استهداف الفصائل المهاجمة عند الأطراف الغربية بحلب”.

وأضاف مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع قناة “الحرة” الأمريكية، أن اشتباكات عنيفة وقعت في محور ضاحية الأسد ومحور 1070 شقة، مع ورود أنباء عن تفجير الحزب الاسلامي الكردستاني لعربة مفخخة في محور 1070شقة.

واشار إلى أن حي “جمعية الزهراء” بمدينة حلب شهد اشتباكات تعد هي الأعنف على الاطلاق منذ بدء العمليات العسكرية في حلب بين قوات النظام وفصائل المعارضة.

ولفت عبدالرحمن إلى أن الحي شهد هجمات من عدة جبهات بعربات مفخخة وصواريخ من كافة الأنواع واشتباكات عنيفة، مشيرًا إلى تقدم الفصائل المعارضة وفصائل “جيش الفتح” وفصائل جهادية على جبهة “منيان” وجبهة “مساكن مهنا” وعلى عدة نقاط أخرى في الحي.

أ ش أ

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