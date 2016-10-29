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المجلس الوطني الفلسطيني يستنكر بشدة محاولة الاعتداء على مكة المكرمة

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المجلس الوطني الفلسطيني يستنكر بشدة محاولة الاعتداء على مكة المكرمة المجلس الوطني الفلسطيني يستنكر بشدة محاولة الاعتداء على مكة المكرمة

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون _ أرشيفية

 

استنكر رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون وأدان بشدة محاولة الاعتداء الآثمة على مكة المكرمة من قبل جماعة الحوثى فى اليمن.

وأكد الزعنون – فى تصريح صحفى صدر اليوم السبت بعمان – أن مثل هذه الأعمال الجبانة فى بشاعتها تجاوزت كل الخطوط الحمراء فى محاولة استهداف لأقدس بقعة للمسلمين فى كافة أنحاء العالم، مضيفا أن هذه الجريمة تفوق كل توقع ومن المفترض ألا يكون مرتكبيها من المسلمين والموحدين لله وحده.

وجدد الزعنون التأكيد على تضامن ووقوف فلسطين إلى جانب المملكة العربية فى دفاعها عن أرضها وسيادتها وحفظ أمنها واستقرارها وصد أى عدوان على شعبها ومقدسات المسلمين فيها وحمايته.

أ ش أ

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