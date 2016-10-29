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«مصر للطيران» تنفي وجود مشاكل في النقل بمؤتمر السياحة العالمي بالأقصر

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«مصر للطيران» تنفي وجود مشاكل في النقل بمؤتمر السياحة العالمي بالأقصر «مصر للطيران» تنفي وجود مشاكل في النقل بمؤتمر السياحة العالمي بالأقصر

للطيران

نفى صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران المعلومات الواردة ببعض المواقع الإلكترونية، حول وجود صعوبات للقائمين علي تنظيم اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والذي تستضيفه مدينة الأقصر الأسبوع الحالي، حول توفير أماكن علي رحلات الشركة من القاهرة إلى الأقصر للمشاركين في الحدث.

وأكد صفوت مسلم أنه تم استيعاب جميع الطلبات المقدمة من وزارة السياحة، ومنظمي الحدث للوفود الإعلامية والسياحية المشاركة حتي الأن، وقال تم تسيير 15 رحلة جوية من القاهرة إلى الأقصر على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف لم ترد طلبات أُخرى في هذا الشأن، وأكد مسلم أن الشركة على استعداد تام لتشغيل رحلات إضافية، وذلك لاستيعاب كافة المشاركين في المؤتمر، من خلال رحلات السفر والعودة بشرط أن تتلقى الشركة طلب من الجهة المنظمة للحدث.

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