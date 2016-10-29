نشرة ONA أسامة كمال يودع القاهرة والناس..أحمد راتب ضيفCBC..النهار سينما تنقل حفل مونديال الأعمال الفنية‎

إعداد – إ نجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

في آخر حلقات برنامجه، يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360»، على شاشة «القاهرة والناس»، الدكتور علي مصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ودكتور محمد معيط نائب وزير المالية، للحديث عن ملف الصناديق الخاصة..للمزيد

تنقل قناة النهار سينما، حفل مهرجان القنوات الفضائية العربية، والذي سيتم فيه تكريم قناتي «النهارone»، والنهار دراما، وبرنامج «قصر الكلام» الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي..للمزيد

يستضيف برنامج” الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي الفنان الكبير أحمد راتب وذلك يوم غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا..للمزيد

فاز برنامج «قصر الكلام» الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، والذي يبث على شاشة «النهار وان»، بجائزة أفضل برنامج، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القنوات الفضائية العربية ، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة.للمزيد

فازت إذاعة ” الراديو 9090 ” بجائزة أفضل اذاعة مصرية ، كما فاز برنامج “المانيفستو” الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهرى بجائزة أفضل برنامج إذاعي علي “9090″..للمزيد

يستضيف الإعلامي دكتور محمد العقبي مقدم برنامج” من الآخر” على شاشة روتانا مصرية، علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مساء اليوم السبت، للحديث عن جموعة ملفات مهمة في الحوار من بينها، لماذا اختار لجنة حقوق الإنسان ..للمزيد