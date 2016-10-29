مسلحون يحرقون مدرسة للفتيات في أفغانستان

أفادت مصادر محلية السبت، أن مسلحين أحرقوا مدرسة للفتيات ودمروا أثاثها وكتبها في شمال أفغانستان، حيث تتسع المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي طالبان.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية جوزجان رضا غفوري، إن الحادث الذي لم يسفر عن ضحايا، وقع مساء الجمعة في عاصمة الولاية شبرغان على بعد حوالى 150 كلم غرب مدينة مزار الشريف، بحسب ما ذكرته وكاة الأنباء الفرنسية.

وأوضح أن “مسلحين دخلوا المدرسة وضربوا الحراس وأضرموا النار في المقاعد والكتب والصفوف”، وأضاف نقلاً عن الحراس أن المسلحين حذروا من توجه الفتيات إلى المدرسة.

وأكد مساعد قائد الشرطة عبد الحفيظ خاشش الحادث متهماً متمردي طالبان، وقال: “كانوا من طالبان، سبق أن أحرقوا مدارس في المنطقة”.

وخلال حكمهم أفغانستان بين 1996 و2001، منع المتمردون النساء والفتيات من تلقي التعليم، وأعادت مدارس الفتيات فتح أبوابها بعد الاجتياح الأمريكي للبلاد.

ولكن في موازاة تصاعد التمرد المسلح ضد حكومة كابول، تتعرض المدارس والعاملون فيها والطلاب لمزيد من الهجمات المسلحة.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة شاه حسين مرتضوي، أنه تم تدمير أكثر من 300 مدرسة في الشهرين الأخيرين، غالبيتها بأيدي متمردين.

وقال إن متمردي “طالبان دمروا 302 مدرسة و50 مسجداً وأكثر من 40 مركزاً طبياً في 11 ولاية خلال شهرين”.