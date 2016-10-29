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فتح المجال الجوي لمطاري دبي والشارقة الدوليين بعد إغلاق دام ساعة ونصف

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فتح المجال الجوي لمطاري دبي والشارقة الدوليين بعد إغلاق دام ساعة ونصف فتح المجال الجوي لمطاري دبي والشارقة الدوليين بعد إغلاق دام ساعة ونصف

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر حسابه على تويتر عودة الحركة الجوية في مطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي بعد رصد طائرة بدون طيار (درون) في منطقة الورقاء.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن إعادة فتح المجال الجوي لمطاري دبي والشارقة الدوليين بعد إغلاق دام ساعة ونصف.

وأضافت الهيئة إن طائرات مروحية تجري مسحا شاملا لأجواء مطاري دبي والشارقة الدوليين للعثور على مصدر الطائرة بدون طيار.

يذكر أن الإغلاق تم بسبب رصد طائرة دون طيار في مجال مطار دبي الدولي ولقرب مطار الشارقة ايضا تم إغلاق المطارين إحترازيا.

 

 

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