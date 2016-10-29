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الليلة .. “حوار القاهرة” يناقش استعدادات الشباب لانتخابات المحليات

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جانب من الضيوف

جانب من الحلقة

يناقش  الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية”، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 مساءً، تفاعل الرئيس عبد الفتاح مع الأفكار التى تم طرحها بالمؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ في مختلف الاتجاهات.

ويحلل الفقرة مع عمرو عبدالحميد داخل ستديو سكاي نيوز بالقاهرة كلًا محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عبدالله المغازي مساعد رئيس الوزراء السابق للاجابة على عدد من الاسئلة أبرزها هل المبادرة ستنجج هذه المرة  لاطلاق صراح الشباب المحبوسين، والفرق بين مؤتمر الشباب الذي عقد بشرم الشيخ و منظمة الشباب في الستينات التى دشنها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وهل انعقاد مؤتمر الشباب بشكل شهري سيعد ظهير سياسى للرئيس بشكل حزبي.

وفي الجزء الثاني من الحلقة يقوم مقدم برنامج “حوار القاهرة” بجولة خارجية من داخل نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت لفتح  أخر استعدادات الشباب لانتخابات المحليات.

ويستضيف عبدالحميد عدد من شباب الاحزاب للتعرف على أرائهم في انتخابات المحليات المقبلة، ودى استعداد شباب الاحزاب لها.

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

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أونا

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