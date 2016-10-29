الحشد الشعبي يعلن السيطرة على 10 قرى بالمحور الغربى لمدينة الموصل

تمكنت قوات”الحشد الشعبي” من السيطرة على 10 قرى فى اليوم الأول للعمليات المحور الغربى التى انطلقت اليوم السبت، فى إطار المرحلة الثانية لمعارك تحرير الموصل.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبى النائب أحمد الأسدي، فى تصريح صحفى اليوم، إن قوات الحشد الشعبى تمكنت اليوم من تحرير عشر قرى من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى سيطرة داعش خلال عمليات محور غرب الموصل، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالى القرى المحررة إلى 100 قرية منذ انطلاق معركة تحرير الموصل فى 17 أكتوبر الماضي.

وأشار الأسدى إلى أن “هناك تعاونا كبيرا من قبل أهالى المناطق التى تم تحريرها من قبضة داعش بواسطة قوات الحشد الشعبى والقوات الأمنية العراقية”.

من جهة أخرى، تمكنت قيادة “عمليات تحرير نينوى” خلال تقدم القطاعات العسكرية التى حررت ناحية الشورة بالمحور الجنوبى لمعارك تحرير الموصل، من إخلاء عدد كبير من العوائل العراقية وإبعادها عن مناطق العمليات، ونقلهم إلى مناطق آمنة بعد توفير كافة المستلزمات الضرورية لهم.

ووضعت قيادة عمليات تحرير نينوى خططا للإغاثة الإنسانية وتقديم الخدمات إلى النازحين الفارين من مناطق سيطرة داعش بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والجهات المعنية ذات العلاقة.

أ.ش.أ