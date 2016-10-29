«رونالدو» يقود ريال مدريد للفوز على ألافيس برباعية والانفراد بصدارة الدوري

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، فوزًا عريضًا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بـ4 أهداف لهدف، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “مينديزوروزا”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجل ديفيرسون بروم سيلفا هدف التقدم للفريق صاحب الأرض والجمهور فى الدقيقة الثامنة، ثم نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء ثم التقدم فى الدقيقتين 17 و33 من زمن المباراة، وأكمل الـ”هاتريك” قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

كما أحرز الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثالث لريال مدريد بطريقة رائعة فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وأهدر “رونالدو” ركلة جزاء فى الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة، انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أشبيلية، فيما يأتى برشلونة ثالثًا برصيد 19 نقطة.