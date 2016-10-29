أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«رونالدو» يقود ريال مدريد للفوز على ألافيس برباعية والانفراد بصدارة الدوري

Google+ Print
«رونالدو» يقود ريال مدريد للفوز على ألافيس برباعية والانفراد بصدارة الدوري «رونالدو» يقود ريال مدريد للفوز على ألافيس برباعية والانفراد بصدارة الدوري

كريستيانو رونالدو

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، فوزًا عريضًا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بـ4 أهداف لهدف، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “مينديزوروزا”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجل ديفيرسون بروم سيلفا هدف التقدم للفريق صاحب الأرض والجمهور فى الدقيقة الثامنة، ثم نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء ثم التقدم فى الدقيقتين 17 و33 من زمن المباراة، وأكمل الـ”هاتريك” قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

كما أحرز الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثالث لريال مدريد بطريقة رائعة فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وأهدر “رونالدو” ركلة جزاء فى الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة، انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أشبيلية، فيما يأتى برشلونة ثالثًا برصيد 19 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا