«يد الأهلي» تستعد لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في واجادوجو ببوركينا فاسو بعد أن تغلب على منافسه فريق وداد سمارة المغربي في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة في الدور نصف النهائي.

ويلعب الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي البطولة الإفريقية والمقرر له غد الأحد في تمام السابعة مساء.

وكان الفريق قد قدم مباريات قوية في البطولة تحت قيادة الكابتن عاصم حماد المدير الفني ونجح في الفوز على وداد سمارة المغربي 31-23 ليصعد للنهائي.

وفي الدور ربع النهائي تصدر الأهلي ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وذلك بتحقيقه الفوز في جميع مبارياته التي لعبها حيث ضمت المجموعة فرق “الترجي التونسي وكايمان ومينوه والشرطة”.

وواجه الفريق الأحمر فريق شباب كينشاسا في الدور الربع نهائي وبعد تخطيه واجه فريق وداد سمارة الذي فاز عليه في الدور النصف نهائي ليتأهل للمباراة النهائية.

أ ش أ