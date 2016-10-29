إسرائيل تعتذر عن تصريحات لنائب وزير حول زلزال إيطاليا

اعتذرت إسرائيل السبت، عن تصريحات أدلى بها نائب وزير قال فيها إن الهزة الأرضية التي وقعت الأربعاء في إيطاليا، هي “عقاب أنزل بها”، بعد تبني اليونيسكو قراراً حول القدس الشرقية المحتلة.

وخلال زيارة للفاتيكان، قال نائب وزير الخارجية أيوب القرا إنه “على يقين أن الهزة الأرضية وقعت بسبب قرار اليونيسكو”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان “ندين هذه التصريحات التي أدلى بها نائب الوزير”.

وأضافت الوزارة أن أيوب القرا اعتذر شخصياً، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيلتقيه لتوضيح بعض الأمور.

وأيوب القرا نائب درزي عن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو.

وجاء الاعتذار الإسرائيلي قبل ساعات من موعد وصول الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى إسرائيل.

وتحتج إسرائيل على قرار حول التراث الثقافي الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، اتخذته اليونيسكو في 18 أكتوبر.

وأعلنت السلطات استدعاء سفيرها لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة “للتشاور”، بحجة أن القرار المتخذ يتنكر للصلات القديمة لليهود بالمدينة.

ويعرب القرار عن الأسف لأعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في البلدة القديمة للقدس، مشيراً إلى باحة المسجد الأقصى.

والقدس الشرقية احتلتها إسرائيل في 1967 ثم ضمتها، وتعتبر المجموعة الدولية الاحتلال والضم غير شرعيين.