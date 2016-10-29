إقبال كبير على جناح مصر ببازار السلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين

شهد الجناح المصري في بازار السلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين, الذي افتتحته الأميرة بسمة بنت طلال اليوم السبت في مدينة الحسين للشباب بعمان إقبالا كبيرا من قبل الجمهور الأردني والزوار العرب والأجانب المتواجدين على أرض المملكة الأردنية.

وأكدت الأميرة بسمة في كلمة لها في افتتاح البازارأن حرص سفارات الدول العربية والأجنبية الشقيقة والصديقة على المشاركة في البازار اليوم في دورته ال` 52 هو دليل على التزامهم بإنجاح المبادرة الإنسانية النبيلة والإسهام في توفير الحياة الكريمة لأطفال مبرة أم الحسين.

وأشارت إلى أن حدث اليوم يجسد أسمى معاني التضامن والعمل الإنساني بين الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن.

وقامت الأميرة بسمة بجولة على أجنحة الدول المشاركة في البازار والتقت المشاركين فيها والقائمين عليها واطلعت على محتوياته والتي شملت منتجات ومشغولات يدوية ومأكولات تجسد ثقافات الدول المشاركة.

ومن جهته أكد السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن إن مشاركة مصر في البازار هذا العام هي مشاركة دائمة ومتميزة مشيرا إلى عرض الجناح المصري بالبازار منتجات وفرتها شركة “كرييتيف إيجيبت” التابعة لمركز تحديث الصناعات والتي تدعم وتساعد الشباب أصحاب الورش والصناعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أقاليم مصر من خلال عرض منتجاتهم في المعارض الخارجية مثل هذا البازار ومساعدتهم على مواصلة وتنمية مشروعاتهم المختلفة.