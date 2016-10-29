تونس تستضيف اجتماعًا دوليًا بشأن ليبيا مطلع العام المقبل

أعلنت وزارة الشئون الخارجية التونسية ، أن مجموعة دول الحوار (5 + 5) لدول الشمال والجنوب الغربى لحوض البحر المتوسط قد وافقت على مقترح تونس باستضافتها اجتماعا دوليا مطلع العام المقبل 2017 للنظر فى الأزمة الليبية.

وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن المقترح التونسى يأتى فى إطار مساعى الدبلوماسية التونسية الرامية إلى البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بمساعدة الأشقاء الليبيين على إيجاد حل للأزمة فى بلادهم.

يشار إلى أن مجموعة دول (5+5) تضم بلدان اتحاد المغرب العربى التى تشمل تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب وموريتانيا بالإضافة إلى دول الشمال الغربى لحوض البحر المتوسط وتضم كل من إيطاليا وفرنسا ومالطا واسبانيا والبرتغال، وعقدت اجتماعها أمس بمدينة مارسيليا.

أ ش أ