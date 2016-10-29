أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تونس تستضيف اجتماعًا دوليًا بشأن ليبيا مطلع العام المقبل

Google+ Print
تونس تستضيف اجتماعًا دوليًا بشأن ليبيا مطلع العام المقبل تونس تستضيف اجتماعًا دوليًا بشأن ليبيا مطلع العام المقبل

 

الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي _ أرشيفية

أعلنت وزارة الشئون الخارجية التونسية ، أن مجموعة دول الحوار (5 + 5) لدول الشمال والجنوب الغربى لحوض البحر المتوسط قد وافقت على مقترح تونس باستضافتها اجتماعا دوليا مطلع العام المقبل 2017 للنظر فى الأزمة الليبية.

وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن المقترح التونسى يأتى فى إطار مساعى الدبلوماسية التونسية الرامية إلى البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بمساعدة الأشقاء الليبيين على إيجاد حل للأزمة فى بلادهم.

يشار إلى أن مجموعة دول (5+5) تضم بلدان اتحاد المغرب العربى التى تشمل تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب وموريتانيا بالإضافة إلى دول الشمال الغربى لحوض البحر المتوسط وتضم كل من إيطاليا وفرنسا ومالطا واسبانيا والبرتغال، وعقدت اجتماعها أمس بمدينة مارسيليا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا