أردوغان يعرض على البرلمان إعادة العمل بعقوبة الإعدام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت انه سيعرض على البرلمان في وقت لاحق إعادة العمل بعقوبة الاعدام، معتبرا أن الانتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن “لا قيمة لها”.

وقال أردوغان في خطاب القاه في أنقرة ردا على الحشد الذي كان يطالبه بإعادة العمل بهذه العقوبة بعد الانقلاب الفاشل في وليو الماضي “إن حكومتنا ستعرض ذلك (اعادة العمل بعقوبة الاعدام) على البرلمان. وأنا متأكد أن البرلمان سيوافق عليه، وعندما سيصل إلي سأوقعه”.

وكانت عقوبة الإعدام ألغيت عام 2004 في إطار تلبية شروط الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، لذلك من المتوقع في حال اقرار هذه العقوبة مجددا أن تتم الإطاحة بمفاوضات الانضمام.

وتابع أردوغان في كلمة ألقاها خلال احتفال بتدشين محطة قطارات سريعة في العاصمة التركية “الغرب يقول كذا وكذا. عفوا، المهم ليس ما يقوله الغرب بل ما يقوله شعبي”، وفقا لما ذكرت “فرانس برس”.

واعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل، بحسب أرقام الحكومة.