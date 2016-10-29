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انتقاد أميركي للصين بسبب الفحم

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انتقاد أميركي للصين بسبب الفحم انتقاد أميركي للصين بسبب الفحم

قال مسؤول أميركي كبير، السبت، إن استيراد الصين الفحم من كوريا الشمالية يتعارض مع العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

وتمد الصادرات الكورية الشمالية من الفحم شريان حياة للبلد الشيوعي، وتعتبرها الولايات المتحدة مجالا مهما تملك بكين النفوذ من خلاله على جارتها التي أجرت سلسلة من التجارب الصاروخية والنووية في تحد للعقوبات الدولية.

وأعلنت الصين في أبريل أنها ستحظر واردات الفحم الكوري الشمالي امتثالا لعقوبات الأمم المتحدة لكنها استثنت الشحنات “ذات الأغراض المعيشية”.

وقال أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي للصحفيين إن الصين لم تلتزم بنص قرار مجلس الأمن رقم 2270 الصادر في مارس ردا على تجربة نووية لكوريا الشمالية.

والفحم له أهمية خاصة لسلامة كوريا الشمالية لأنه أحد المصادر الوحيدة للعملة الصعبة في البلاد.

وتفيد بيانات الجمارك الصينية بأن الصين استوردت فحما بقيمة مليار دولار من كوريا الشمالية في 2015.

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