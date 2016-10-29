اكتشاف “غير مسبوق” لحفرية ديناصور

حدد علماء بريطانيون وأستراليون قطعة صخرية بنية اللون، عثر عليها هاو لجمع الحفريات في جنوب إنجلترا، بأنها أول مثال معروف لحفرية نسيج دماغ ديناصور.

وترجع على الأرجح حفرية المخ التي عثر عليها جامي هيسكوكس في منطقة ساسكس عام 2004، لنوع يشبه ديناصور إغوانادون، آكل العشب الضخم الذي عاش في أوائل العصر الطباشيري، قبل نحو 133 مليون عام.

وفي تقرير بنتائج البحث نشر في عدد خاص للجمعية الجغرافية في لندن، قال الباحثون إنهم يعتقدون أن القطعة كانت محفوظة جيدا، لأن مخ الديناصور حفظ في مياه عالية الحموضة وقليلة الأوكسجين، مثل بركة أو مستنقع بعد نفوقه.

وقال أليكس ليو الباحث في قسم علوم الأرض بجامعة كامبردج “فرص حفظ نسيج المخ صغيرة بشكل لا يصدق لذلك فإن اكتشاف هذه العينة أمر مدهش”.

وقال ديفيد نورمان الباحث بنفس الجامعة وقائد فريق البحث إن الاكتشاف يثير تساؤلات بشأن الفهم المشترك للديناصورات كحيوانات لها أدمغة صغيرة للغاية.