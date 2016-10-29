موجز أخبار مصر للساعة 6.. دول بالتعاون الإسلامى طالبت إياد مدنى بالاستقالة

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تصريحات لمصادر دبلوماسية بأن دول فى منظمة التعاون الإسلامى طالبت إياد مدنى بالاستقالة.

وإلى موجز بأهم أخبار مصر للساعة السادسة مساءً:

قالت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، إن دولاً عربية عدة ذات تأثير فى منظمة التعاون الإسلامى أجرت اتصالات بالأمين العام للمنظمة، الدكتور أياد مدنى، وطالبته بتقديم استقالته من منصبه فى أعقاب الأزمة التى تسبب فيها مؤخراً مع مصر.

شارك عدد كبير من السياح المقيمين فى مدينة الغردقة فى تنظيف الفنادق من أضرار السيول التى لحقت بها مؤخرا.

أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تجديد التعاقد مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة.

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على مجهولين اختطفا فتاة واعتديا عليها جنسيا ببولاق الدكرور، بعد إخطار النيابة لتولى التحقيق.

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إضافة 600 ألف ممول جديد للقاعدة الضريبية بالمصلحة

تصدر فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، جدول ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج" مؤقتاً، بعدما حقق فوزاً عريضاً على سندرلاند بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بملعب "ستاديوم أوف لايت"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات البطولة.

شهدت أسعار الذهب فى الأسواق المصرية ارتفاعا جديدا، اليوم السبت، وسجل عيار 21 مبلغ 630 جنيهًا، ليبلغ إجمالى الارتفاع خلال يومين 60 جنيهاً بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.

أفادت وسائل إعلام تركية، بمقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح فى هجوم لمسلحين أكراد على موقع للجيش التركى فى محافظة هكارى شرقى البلاد.

"ليس من أجل الغلاء أو ارتفاع الأسعار، نحن سنتظاهر من أجل هدف محدد، وهو تنفيذ وصية الرئيس المعزول محمد مرسى بعودته للقصر" بهذه الكلمات كشف قيادات متحالفة مع الإخوان عن هدف الجماعة من تظاهرات 11-11.

فى تطور جديد بقضية النجم المغربى سعد لمجرد، أصدرت السلطات الفرنسية قرارها بمد احتجازه إلى يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد تلقيها فاكسا من قاضٍ أمريكى أبلغ فيه رسميا أن سعد لمجرد كان مطلوبا على ذمة أفعال مشابهة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010.

أعلن الدكتور غطاس فخرى مدير مستشفى غارب المركزى، ارتفاع عدد وفيات السيول بمدينة راس غارب، إلى 10 وفيات.

حققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه الميدالية الذهبية الأولى لمصر، فى بطولة العالم بالنمسا، بعد فوزها على منافستها لاعبة فرنسا بالمباراة النهائية.

صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم القبض على 3 أشخاص، مشتبه بهم فى ارتكاب واقعة اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة المدرعة، أمام منزله بمنطقة العبور، وأن أجهزة الأمن فى مرحلة فحص المتهمين.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن بعض عائلات ضحايا السفينة (مافى مرمرة) التركية توعدت بعدم سحب الدعاوى القضائية التى رفعتها ضد ضباط إسرائيليين، رغم توقيع اتفاق تركى- إسرائيلى يقضى بدفع الدولة العبرية تعويضات لهم بقيمة 20 مليون دولار.

استغلت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية اسم "اليوم السابع" لترويج خبر كاذب حول القبض على المحامى خالد على، فى محاولة جديدة لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات، فى ظل الدعوات التى أطلقتها الجماعة لإثارة الشغب والفوضى يوم 11 نوفمبر المقبل.