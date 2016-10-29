الأمن الوطنى يضبط خلية الأزمة الإرهابية المسئولة عن نشر الشائعات بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية سقوط خلية إرهابية جديدة تحمل اسم "لجنة الأزمة"، المسئولة عن نشر شائعات ومزاعم بفشل مؤسسات الدولة فى التعامل مع بعض المشكلات والتشكيك فى القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحديد شرائح المجتمع المستهدفة من قبل الجماعة لإثارة الرأى العام وتصعيد المطالب الفئوية.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان رسمى لها: إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهادفة لإفشال جهود التنمية من خلال كيانهم المستحدث تحت ما يسمى "لجنة الأزمة" القائمة على إثارة الأكاذيب والشائعات فى أوساط المواطنين تجاه الأزمات المجتمعية والإدعاء بفشل الدولة فى التعامل معها، وذلك وفق ما سبق أن كشفت عنه مؤخراً مجموعة من العناصر الإخوانية أعضاء تلك اللجنة بمحافظة القليوبية، فتم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر اللجنة المشار إليها بإحدى الشقق المستأجرة بمصيف جمصة محافظة الدقهلية لتدارس مخططات الجماعة فى هذا الشأن.

وتم استهداف المكان عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضبط القيادى سعد محمود عبد الغنى خضر مسئول لجنة الأزمة بمكتب إدارى شمال الدقهلية ومحكوم عليه بالحبس 8 أعوام فى 3 قضايا تحريض على العنف والشغب والتظاهر والانضمام لتنظيم محظور، و5 من أعضائها.

وتم تفتيش مقر اللقاء، والعثور على 257 ألف جنيه مصرى كانت معدة للتوزيع على العناصر المضطلعة بتنفيذ المخطط، ومطبوعات تنظيمية تحتوى على بعض المشكلات التى يمر بها المجتمع وآليات التعامل معها "إعلاميا وجماهيريا" تحمل فى مضمونها مزاعم بفشل مؤسسات الدولة فى التعامل مع مثل تلك المشكلات والتشكيك فى القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحديد شرائح المجتمع المستهدفة من قبل الجماعة لإثارة الرأى العام وتصعيد المطالب الفئوية.

واعترف المضبوطون تفصيلا بأبعاد المخطط المشار إليه والقائم على تصعيد أزمة ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، ترويج ونشر الشائعات حول القرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.