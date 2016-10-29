حبس المتهم الثانى الهارب من سجن المستقبل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه

قررت النيابة الكلية بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمد العوضى حبس المتهم أحمد يونس محمد يونس، الهارب الثانى من سجن المستقبل والذى تم ضبطه فجراليوم السبت، بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال المتهم لأكثر من 7 ساعات حول عملية هروبه، ومن الذى ساعده فى الهروب وتنفيذ عملية الهروب وعقب سماع أقواله أصدرت قرارها المتقدم.

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد أحال المتهم إلى النيابة العامة عقب القبض عليه فى دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، قد تمكنوا من القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية فى واقعة هروب المساجين الستة يوم الجمعة قبل الماضية، بعد اختبائه لدى أحد أقاربه بمدينة بلبيس فى الشرقية.

وقال مصدر أمنى بأنه تم القبض على المتهم "أحمد يونس محمد يونس" 40 سنة، عاطل، الهارب من سجن المستقبل بالإسماعيلية فى أحداث هروب مساجين، أثناء تواجده بمنزل أحد أقاربه بمركز بلبيس شرقية، وتم التحفظ على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط وعرضه على النيابة العامة.

وكان سجن المستقبل قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح الجمعة قبل الماضية لمحاولة هروب جماعى، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط المحاولة بينما استطاع 6 مساجين الهرب، بينهم تكفيريين وجنائيين، تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد.

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب، كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين واستشهد الضابط متأثرًا بإصابته.