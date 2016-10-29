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الداخلية: ضبط 6 من أعضاء «لجنة الأزمة» الإرهابية التابعة للإخوان بالدقهلية

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الداخلية: ضبط 6 من أعضاء «لجنة الأزمة» الإرهابية التابعة للإخوان بالدقهلية الداخلية: ضبط 6 من أعضاء «لجنة الأزمة» الإرهابية التابعة للإخوان بالدقهلية

وزارة الداخلية (أرشيفية)

تمكنت الأجهزة الامنية من رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر لجنة تابعة لجماعة الاخوان الارهابية بمسمي “لجنة الازمة” بإحدى الشقق المستأجرة بمصيف جمصة / محافظة الدقهلية لتدارس مخططات الجماعة فى هذا الشأن حيث تم ضبط القيادى سعد محمود عبد الغنى خضر ( مسئول لجنة الأزمة بمكتب إدارى شمال الدقهلية ومحكوم عليه بالحبس ثمانى أعوام فى 3 قضايا تحريض على العنف والشغب والتظاهر والإنضمام لتنظيم محظور و 5 من أعضائها.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم انه بالتفتيش تم العثور معهم علي مبالغ مالية تقدر ب 257 الف جنيه مصري للتوزيع على العناصر المضطلعة بتنفيذ المخطط ، ومطبوعات تنظيمية تحتوى على بعض المشكلات التى يمر بها المجتمع وآليات التعامل معها ( إعلامياً وجماهيرياً ) تحمل فى مضمونها مزاعم بفشل مؤسسات الدولة فى التعامل مع مثل تلك المشكلات والتشكيك فى القرارات الإقتصادية الأخيرة وتحديد شرائح المجتمع المستهدفة من قبل الجماعة لإثارة الرأى العام وتصعيد المطالب الفئوية.

وإعترف المضبوطون تفصيلاً بأبعاد المخطط المشار إليه والقائم على ( تصعيد أزمة إرتفاع الخدمات والسلع الاساسية ، ترويج ونشر الشائعات حول القرارات الإقتصادية التى تتخذها ، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة ).

 

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