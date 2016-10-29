ضبط تاجرى تموين لامتناعهما عن بيع السكر للمستحقين بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، القبض على تاجرى تموين استوليا على الحصص التموينية وأخفياها للتربح من ورائها بشبرا الخيمة وشبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات للعقيد محمد عبد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية، بقيام تاجرى تموين بإخفاء السلع التموينية وعدم توزيعها على المستحقين.

تم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، وتشكيل حملة مكبرة من مباحث التموين، أسفرت عن ضبط كل من "أحمد ص م" المسئول عن محل بقال تموينى بشبرا الخيمة لقيامه بتجميع السلع التموينية (سكر) المدعم والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين داخل مخزنه وعدم توزيعه على مستحقى الدعم وإعادة بيعه لتجار السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وتم ضبط 140 كجم سكر تموينى خاص بوزارة التموين.

كما تم ضبط "معاذ ن" لتجميعه كميات من المواد التموينية داخل مخزن بمدينة شبين القناطر، وعثر داخله على 5 أطنان سكر تموينى مدعم وطن أرز تموينى و36 زجاجة زيت تموينى، وتم التحفظ على تلك المضبوطات بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة فرع شبين القناطر التابعة لوزارة التموين تحت تصرف النيابة العامة.