قناة النهار سينما تكشف عن ترددها الجديد

أعلنت قناة النهار سينما عن ترددها الجديد، من خلال فيديو ترويجي، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي تقدم العديد من الأفلام السينمائية القديمة والحديثة على مدار الساعة.

وقد أعلنت القناة خلال الإعلان عن التردد الجديد وهو 12437 رأسي.

يذكر أن قناة “النهار رياضة”، قد عادت للبث مرة أخرى أمس الجمعة، بعد توقف 8 أشهر، وذلك بالتزامن مع انطلاق مباريات “الدوري الممتاز ب”، ومن المقرر أن يذاع على النهار رياضة ما لا يقل عن 200 مباراة من مباريات الدوري الممتاز ب.

وبثت قناة “النهار”، البرومو الرسمي للقناة، لتعلن عن عودتها، حيث ظهر مجموعة من نجوم كرة القدم السابقين، الذين سيقومون بتحليل المباريات، وهم :”مي حلمي،كريم حسن شحاته، فايز ثروت، إسلام فهمي،جمال عبد الحميد، محمد شوقي، وليد صلاح الدين، جمال حمزة”.

يشارك هؤلاء النجوم، في الاستوديو التحليلي للقناة، نجوم كرة القدم ويقدمه كل من كريم حسن شحاتة وفايز ثروت مقدم النشرة الرياضية على cbc إكسترا.