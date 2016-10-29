طاجيكستان تباشر بناء أعلى سد في العالم

باشرت طاجيكستان، اليوم السبت، بناء أعلى سد في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة روغون الواقعة شرق العاصمة دوشانبي.

وأوضح المكتب الصحافي للرئاسة أن ارتفاع السد يصل إلى 335 مترًا، وسيؤمن ما يكفي من الطاقة الكهربائية لوقف التقنين، خصوصًا حلال اشهر الشتاء الباردة في البلد الفقير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وافتتح الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن أعمال بناء السد الذي وصفه بأنه “حيوي لسكان طاجيكستان” بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

كما وعد رئيس طاجيكستان الدول المجاورة بأن بلاده “لن تحرم ابدًا جيرانها من المياه”.

وتعارض أوزبكستان المجاورة بناء هذا السد خشية تراجع كمية المياه التي تصلها من طاجيكستان والتي تستخدمها خصوصًا لزراعة القطن.