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"تعليم دمياط" تخصص منسق صحى بكل مدرسة استعدادًا للأمراض الموسمية

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"تعليم دمياط" تخصص منسق صحى بكل مدرسة استعدادًا للأمراض الموسمية "تعليم دمياط" تخصص منسق صحى بكل مدرسة استعدادًا للأمراض الموسمية

>دمياط-معتز الشربينى

طالبت مديرية التربية والتعليم بدمياط جميع المدارس بتخصيص منسق صحى من بين المدرسين بالمدرسة، ويفضل أن يكون من معلمى مادة العلوم وكذلك توفير حجرة عزل بكل مدرسة، تحسبًا لبدء موسم الأمراض الموسمية وفصل الشتاء، وكذلك استعدادًا لبدء حملة التطعيمات ضد الأمراض الموسمية والتى تبدأ غدًا الأحد بالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط.

كما طالبت مديرية التربية والتعليم بمراجعة التغذية المدرسية والكشف عليها والتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية وتوزيعها على الطلبة قبل الفسحة المدرسية للاستفادة منها.


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