8 مخاطر صحية لـ"قلة النوم" يجب أن تضعها فى حسبانك

كشف المعهد القومى للقلب وأمراض الدم والرئة عن مجموعة من المخاطر الصحية الناجمة عن الشعور بالحرمان من النوم وعدم الحصول على القدر الكافى منه، والذى يجب ألا الوقت الإجمالى له عن 7 ساعات يومياً بأى حال من الأحول ويفضل أن ينام الإنسان خلال الليل.

وإليكم أبرز هذه المخاطر حسبما نشر مؤخراً على الموقع الصحى الأمريكى "هيلث داى" فى العاشر من شهر يوليو الجارى:

> 1. وجود صعوبة كبيرة فى اتخاذ القرارات الصحيحة، وضعف القدرة على وزن الأمور وتقديرها.

2. ستواجهك مشاكل كبيرة فى حل المشاكل التى تواجهك، وخاصة الأمور الصعبة التى تحتاج إلى حلول غير تقليدية.

3. نقص المرونة فى حياتك وعدم القدرة على التأقلم بسهولة مع التغييرات الكبيرة التى تلم بحياتك.

4. ضعف قدرتك على التحكم فى سلوكك وانفعالاتك مع الأخرين، وهو ما قد يؤدى إلى حدوث بعض المشاكل فى علاقاتك مع المحيطين بك وخاصة أصدقائك وعائلتك.

5. ترتفع بشكل ملحوظ فرص إصابتك بالاكتئاب والميل للانتحار وارتكاب بعض الممارسات الخطيرة.

6. يساهم قلة النوم فى رفع فرص الإصابة بفرط الوزن واكتساب المزيد من السعرات الحرارية.

7. يرفع على المدى البعيد فرص إصابتك بالأزمات القلبية أو السكتة الدماغية، وخاصة إذا كنت تمتلك بعض عوامل الخطورة الأخرى.

8. قد تتعرض لمشاكل كبيرة فى الذاكرة وترتفع فرص النسيان، وتتضرر ذاكرتك المؤقتة بشكل أكبر.