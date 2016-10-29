بالصور.. أشهر عشر أسماء حيوانات منقرضة في العالم

مع انقضاء السنين تزداد قائمة الحيوانات المنقرضة في العالم لاسباب مختلفة ، فقد يكون سبب انقراض كل هذه الحيوانات بعض الحوادث الطبيعية مثل التدفئة او التبريد المناخي او تغيرات في مستويات البحر، ويتفق العلماء ايضا ان هناك كويكب ضرب كوكب الارض وكان هو السبب وراء فقدان الديناصورات ، اما في العصر الحديث قد هيمنت اسباب اخري نسب اليها انقراض هذه الحيوانات كالانشطة التي يقوم بها البشر ، كتدمير اماكن معيشتهم ، وذلك بسبب تحويل الاراضي الزراعية وازالة الغابات وتحويلها الي اماكن متحضرة ، وايضا زيادة عدد السكان والتلوث والاحتباس الحراري، والافراط في الصيد الغير المشروع او ادخال انواع غريبة للبيئة قد يكون من الاسباب التي تؤدي الي الانقراض ، وهنا لدينا قائمة من 10 حيوانات انقرضوا منذ وقت قريب ، وهنا في هذا المموضوع نحاول معرفة اسباب انقراضهم .

1. طائر الدودو :

طائر الدودو ، هو من الطيور التي انقرضت وهي سكنت جزيرة موريشيوس، وكان طائر الدودو يصل طوله الي حوالي متر واحد ، وربما يزن من 10 الي 18 كيلوجرام ، ولم نعرف مظهر طائر الدودو سوي عن طريق الرسوم التوضيحية والحسابات المكتوبة التي ترجع الي القرن ال17 ، فكان اول حدث سجل طائر الدودو من قبل البحارة الهولندية في عام 1598 ، وفي السنوات التالية، كان البشر يصطادون هذه الطيور فتعرضت للانقراض من قبل البحارة، كما ان الانواع الغازية التي قدمت خلال تلك الفترة قضت عليه ايضا ، فكانت آخر رؤية مقبولة على نطاق واسع لطائر الدودو في عام 1662 .

2. الحمام الزاجل :

الحمام الزاجل كان من ضمن السكان الاصليون في امريكا الشمالية، وكان من الطيور الاكثر وفرة في العالم، وبدأ ان ينقرض منذ اوائل القرن ال20 ، وكان من ضمن الحمام المهاجر في الولايات المتحدة عندما وصل الاوروبيون الي امريكا الشمالية، ولكن ادت ازالة الغابات الجماعية الى فقدان اماكن معيشتهم وانخفاض اعداد الطيور الزاجل ، وكان لحوم الحمام الزاجل في القرن ال19 منتشرا تجاريا كغذاء رخيص للعبيد والفقراء، مما ادى الي صيده على نطاق واسع ، ومات معظم الحمام المهاجر في البرية حوالي عام 1900 ومات آخر الناجين في الاسر في عام 1914 .

3. الاوك العظيم :

الاوك العظيم هو عصفور كبير وهو قادر الطيران وعثر عليه في شمال المحيط الاطلسي، وجنوبا حتى شمال اسبانيا ، ويبلغ متوسط ارتفاعه مابين 75 – 85 سنتيمتر ويصل وزنه الي حوالي 5 كيلوجرام ، وكان الاوك العظيم قادر على الطيران ولكنه كان ايضا من السباحين الاقوياء وهذا ساعده علي صيد الفرائس في الماء ، وقام البشر اصطياد الاوك العظيم لاكثر من 100 الف سنة باستخدامها كطعم لصيد الاسماك وكمصدر للغذاء، وهذا ادى بالفعل الى انخفاض اعداد الطيور ، وعمل علي القضاء على اعدادهم خلال منتصف القرن 16 ، وعاش الاوك العظيم في جنوب غرب آيسلندا، في عام 1835 ، وقام البشر بقتلهم لجلودهم ، وايضا قاموا بقتل هذا النوع من الطيور في الجزر البريطانية في سانت كيلدا، اسكتلندا في عام 1844 ، ويقال انه نشأت عاصفة كبيرة وتسببت هذه العاصفة في قتل المتبقي منهم .

4. نمر تسمانيا :

كان نمر تسمانيا يسكن في استراليا، تحديدا في تسمانيا وغينيا الجديدة خلال عصور ما قبل التاريخ، وانقرض نمر تسمانيا فى البر الرئيسى الاسترالي قبل حوالي 2000 سنة ولكنه استطاع ان ينجو حتى عام 1930 ، ووقتها ظهر مخلوق كان لا يوجد له علاقة بالنمور ، فظهر مخلوق يشبه الكلب وحجمه يكون من متوسط الى كبير ، فوزنه يصل الي حوالي 30 كيلوجرام ، مع انف وذيل طوال يصلوا الي ما يقرب من 2 متر ، مع مشارب سوداء تشع من اعلى ظهره ، ويعتقد انه تم اصطياده مما ادي الي الانقراض ، وهناك ايضا عوامل مساهمة اخرى كالتعديات البشرية علي بيئته، فقاموا بادخال الكلاب والكثير من الامراض ، وقتل آخر نمر تسمانيا في البرية ما بين عامي 1910 و 1920 ، فكان آخر نمر تسمانيا اسير الموت في حديقة حيوان هوبارت في عام 1936 .

5. سيبر ذو اسنان القط :

غالبا ما تسمى نمور سيبر ذات الاسنان او نمر سيبر الاسود المسنن ، وجد قبل 55 مليون، وكانت قطط سيبر المسننة من الحيوانات آكلة اللحوم ،وهناك انياب ممدودة علي الفك العلوي، وفي بعض الانواع من السيبر ذو اسنان القط يصلون الى 50 سنتيمتر طولا ، وهو يشبه الدب الى حد بعيد في بناء الجسم ، ويعتقد الباحثون ان سيبر ذو اسنان القط من الصيادين الممتازين ويمكنهم صيد حيوانات مثل الكسلان والماموث ، وسيبر ذو اسنان القط من الحيوانات الماكرة ، ويمكن ان يفتح افواهه بزاوية 120 درجة مثل الاسد ، ويعتقد ان انقراض سيبر ذو اسنان القط قد يكون مرتبط بانخفاض وانقراض الحيوانات العاشبة الكبيرة، والتي تم استبدالها بحيوانات اخرى اصغر حجما واكثر مرونة مثل الغزلان ، مما جعله غير متكيف مع هذه الحيوانات، وهناك تفسيرات اخري لانقراضهم مثل تغير المناخ ومنافسة البشر .

6. دولفين بيجي وايت :

يسمى ايضا دولفين النهر الصيني ، لا يوجد هذا الدولفين الا في نهر اليانغتسى فى الصين ، يمكن ان ينمو دولفين بيجي وايب الى ثمانية اقدام طولا ، ويزن حوالي ربع طن ، يتميز دولفين بيجي وايب بعيون صغيرة ومنبر رقيق طويل، ولكنه كان سيئ للغاية من ناحية البصر ، فهو كان يعتمد على تحديد الموقع بالصدى ، فكان يساعده علي التنقل واصطياد الفريسة ، وعاش دولفين بيجي وايت في نهر اليانغتسى لمدة 20 مليون سنة، وانخفضت اعداده بشكل كبير من 1950 ، وبعدها الحياة الصناعية في الصين، جعلت هناك الكثير من الاستخدام المكثف في النهر بداية من صيد الاسماك والنقل والطاقة الكهرومائية ، مما نتج عنه الامدادات الغذائية المتضائلة، والتلوث والكثير من الحوادث ومحو العديد من المخلوقات ولكن بدأوا في انشاء المحميات الطبيعية وحظر القتل المتعمد للثدييات في 1970 ، ولكن هذا جاء بعد فوات الاوان ، وعلى الرغم من عدم تسجيله رسميا بانه من الحيوانات التي انقرضت الا ان لم يشاهده احدا في نهر اليانغتسى منذ عام 2002 .

7. بقرة البحر ستيلر :

سميت هذه البقرة بجورج ستيلر، تم اكتشافها في عام 1741، وكانت بقرة البحر ستيلر من الثدييات العاشبة الكبيرة التي كان لها مظهرا يشبه الختم مع ذيل يشبه تلك الموجود علي حوت ، ويعتقد ان بقرة البحر ستيلر نمت ما بين 8 – 9 متر على الاقل وتزن حوالي من 8 -10 طن، وسكنت بقرة البحر ستيلر في جزر ، جنوب غرب الاسكا وجزر القائد في بحر بيرنغ ، ويعتقد العلماء ان هذه البقرة كانت من الثدييات المروضة، وقضت معظم وقتها في تناول عشب البحر ، ولكنها في الحقيقة لم تتمكن من غمر جسمها الضخم كله في البحر ، وهذا ربما جعلها عرضة لصائدي الحيوانات من قبل البشر .

8. الماموث الصوفي :

هذا الماموث من الثدييات الضخمة، التي يعتقد انها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفيل في العصر الحديث ، وهاجرت اجداده من افريقيا قبل نحو 3.5 مليون سنة، وينتشر الماموث الصوفي في انحاء شمال اوراسيا وامريكا الشمالية ، ويعتقد ان الماموث الصوفي ظهر للمرة الاولى منذ اكثر من 400 الف سنة ، ويمكن لهذا المخلوق ان يصل الى ارتفعات تصل الي 4 امتار او اكثر، ويمكن ان يزن اكثر من 6 اطنان ، ويتميز الماموث الصوفي بفراء علي الغطاء الخارجي ذات شعر طويل، ولديه آذان قصيرة وذيل للحد من فقدان الحرارة وهو مناسب تماما للبيئة الباردة فهو كان موجودا في خلال العصر الجليدي الاخير ، وله انياب منحنية تصل الى 5 امتار طولا ، واختفى الماموث الصوفي في نهاية المطاف في البر الرئيسى من حوالي 10 الالاف سنة مضت، وسبب هذا هو علي الارجح مزيج من الصيد من قبل البشر، وتغير المناخ ، فكان ذوبان الجليد بسرعة له تأثير هائل على زواله ، واختفاء بيئته ، ويعتقد ان آخر اعداد من الماموث الصوفي قد اختفت من جزيرة رانجل في المحيط المتجمد الشمالي في جميع انحاء حوالي 1700 قبل الميلاد .

9. الوعل الايبيري :

الوعل الايبيري هو واحد من اربع سلالات اخري واطلق عليه الوعل الاسباني او الماعز الايبيري ،فقد عثر عليه في شبه الجزيرة الايبيرية ، وهو يميل الى العيش في البيئات الصخرية مع المنحدرات والاشجار الموجودة على المنحدرات الجبلية المرتفعة في الصيف والوديان الدافئة خلال فصل الشتاء ، ويتميز الوعل الايبيري بالفرو البني الرمادي الذي ينمو بسمك اكبر في فصل الشتاء وخاصة مع الذكور فيمتازون بتلوين اسود على ارجلهم ورقابهم ووجههم ، وايضا الذكور لديهم قرون سميكة اكثر من الاناث التي لديها قرون اقصر بكثير وارق ، وينمو الوعل ليصل الى ارتفاع من 60 – 76 سنتيمتر عند الكتف ويزن ما بين 24 – 80 كيلوجرام ويتغذى الوعل الايبيري اساسا على الحشائش والاعشاب ، والسبب الدقيق لانقراض الوعل الايبيري هو غير معروف حتي الان ،ولكن العلماء يعتقدون انه هناك عدد من العوامل المختلفة التي ساهمت في انقراضه بما في ذلك الصيد الغير مشروع والمرض وعدم القدرة على المنافسة مع غيره من الثدييات من اجل الغذاء والسكن .

10. وحيد القرن الاسود في غرب افريقيا :

وحيد القرن الاسود الموجود في غرب افريقيا هو من الانواع الفرعية من وحيد القرن الاسود الذي عثر عليه في العديد من البلدان نحو منطقة جنوب شرق افريقيا ، ويصل طوله مابين 3 الي 3.8 متر ، وارتفاعه من 1.4 الي 1.7 متر ، ويزن وحيد القرن الاسود ما بين 300 الي 1800 كيلوجرام ، وله قرنان ، ويتضمن نظامه الغذائي النباتات الورقية ، وبدأ الصيد الجائر علي وحيد القرن الاسود ، وبدأ اتخاذ اجراءات المحافظة عليه في عام 1930 في محاولة لحماية الاعداد التي بدأت بالانخفاض ، وبحلول عام 1980 كانت اعداده بالمئات ولكن كان هناك المزيد من الصيد غير المشروع على نطاق واسع مما ادي الي انقراضه ، وقد اعلنوا انقراضه رسميا في عام 2011 .