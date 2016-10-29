موسكو تؤكد تمسكها بوقف العنف في سوريا

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اليوم السبت، تمسك بلاده التام بوقف العنف في سوريا ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحرب الحاسمة على “داعش” و”النصرة” والجماعات الأخرى على شاكلتهما.

واعتبر تشوركين – في تقرير نشرته وزارة الخارجية الروسية ، أوردته قناة ” روسيا اليوم ” – أن الهدف من اعتلاء النبرة المعادية لروسيا في الفضاء الإعلامي مؤخرا، واتهامها بجميع الآثام المرتكبة في سوريا هو إخفاء المسؤول الحقيقي عن خرق وقف إطلاق النار في سوريا، والتعتيم على الأسباب التي تحول دون تنفيذ واشنطن الاتفاقات الروسية الأمريكية الأخيرة حول هذا البلد.

وعن الخطوات الروسية لتحسين الوضع الإنساني في حلب ، أشار تشوركين إلى أن روسيا ضمنت انسحاب القوات السورية مرتين من محيط الكاستيلو يومي الـ15 والـ16 من سبتمبر الماضي، وأقام عسكريوها بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري حاجزا لتفتيش الشاحنات والعربات هناك.

وأوضح أن بلاده قررت وضع تحليل شامل لسير تطبيق الاتفاقات الروسية الأمريكية حول سوريا وبعثت به إلى جميع المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية المعنية، لإطلاع الرأي العام على فحوى الطرح الروسي وما حققته موسكو في اتجاه وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني بما يخدم التسوية السياسية في سوريا.

أ ش أ