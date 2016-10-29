وقفة بالشموع فى شرم الشيخ لتأبين ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت‎

تنظم وزارة الطيران المدنى غدا الاحد وقفة بالشموع لأحياء الذكرى الاولى لضحايا الطائرة الروسية ، والتى سقطت فى منطقة الحسنة بالعريش فى ٣٠ اكتوبر العام الماضى ، وذلك بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي فى طريقها إلى سان بطرسبورغ في روسيا وعلى متنها 224 شخصا .

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني سوف يحضر الوقفة كل من وزارء الطيران ، والسياحة ، والاثار والسفير الروسى بالقاهرة ، ولفيف من وكالات الاعلام الاجنبية والروسية ، وذلك عند النصب التذكارى الذى تم إنشائه بشرم الشيخ عقب الحادث ، كما ستقام صلاة على ارواح الضحايا بكاتدرائية شرم الشيخ .

الجدير بالذكر انه مازالت الجهات القضائية والامنية تواصل تحقيقاتها ، في المذكرة التى تقدمت بها الجهات القضائية الروسية ، بأرجاع الحادث لعامل تخريبى بوضع قنبلة فى مخزن العفش الخاص بالطائرة .

وكانت هناك زيارات متعددة من جانب وزير الطيران والنائب العام ، وذلك لأطلاع الجانب الروسي على أخر تطورات التحقيق الجنائى والفنى ، والذى شاركت فيه عدة جهات دولية برئاسة الطيار ايمن المقدم رئيس لجنة تحليل الحوادث بوزارة الطيران .