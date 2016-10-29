المفوضية الأوروبية توافق علي رفع حظر الخيول بشكل جزئي مع مصر

المفوضية الاوروبية توافق علي فتح حظر الخيول بشكل جزئي مع مصر بعد أكثر من 6 سنوات من معانة مربي الخيول لعدم استطاعتهم تصدير خيولهم للخارج بسبب قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر تصدير الخيول من مصر إلي دول الاتحاد الاوروبي ومطالبة وزارة الزراعة باتخاذ بعض الإجرءات لتصدير الخيول .

وقال المهندس عمر صقر رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأهرام للحصان المصري إن حظر الخيل المفروض على مصر تم فتحة مع الاتحاد الاوروبي بشكل جزئي ، لحين الانتهاء من باقي الخطوات.

وأكد صقر أن المفوضية الأوروبية وافقت علي ما جاء في القرار الوزاري رقم 888 الصادر في شهر مايو الماضي ، و علي المقترح المصري الخاص برفع الحظر علي واردات مصر من الخيول عبر القنوات ووفقا للشروط المقترحة في القرار الوزاري السالف ذكره، وتعتبر هذه خطوة إيجابية و انفراجة لازمة استمرت اكثر من 6 سنوات و تكليلا لجهود الهيئة البيطرية و القوات المسلحة و مؤسسة الأهرام للحصان المصري ، و تعتبر هذه خطوة إيجابية لفتح باب التصدير للخليج .