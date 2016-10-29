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19 نوفمبر.. الحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا

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19 نوفمبر.. الحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا 19 نوفمبر.. الحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

حجزت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، النطق بالحكم على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، لجلسة 19 نوفمبر المقبل.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار محمد أبو العطا، الصحفيين والمصورين من دخول المحكمة لتغطية أحداث الجلسة، واستمعت لمرافعة دفاع قيادات نقابة الصحفيين.

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.

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