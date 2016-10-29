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إصابة عسكريين وخبراء روس فى قصف على قاعدة «نيرب» غرب حلب

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إصابة عسكريين وخبراء روس فى قصف على قاعدة «نيرب» غرب حلب إصابة عسكريين وخبراء روس فى قصف على قاعدة «نيرب» غرب حلب

 

حلب – أرشيفية

أصيب عدد من العسكريين والخبراء الروس، جراء القصف الذى قامت به فصائل المعارضة، فى إطار “معركة حلب الكبرى” التى تهدف إلى كسر الحصار عن حلب الشرقية، فى قاعدة نيرب الجوية الواقعة فى غرب حلب.

وقالت مصادر سورية، لقناة (العربية) اليوم السبت، إن” الجرحى نقلوا إلى قاعدة حميميم الجوية بطائرات هليكوبتر. ولم يتسن للمصادر معرفة عدد الخبراء والعسكريين الروس الذين جرحوا فى قاعدة (نيرب(“.

يشار إلى أن القوات الروسية حليفة النظام السورى قامت بقصف مواقع المعارضة، خاصة فى حلب الشرقية الأشهر الأخيرة.

وبدأت فصائل المعارضة -أمس الجمعة- هجوما مضادا بهدف كسر حصار شرق حلب المستمر منذ أسابيع؛ ويشمل الهجوم قصفا مكثفا وتفجيرات بسيارات ملغمة.

ومنذ سنوات تنقسم المدينة إلى قطاع غربى خاضع لسيطرة .. وقطاع شرقى خاضع لسيطرة المعارضة.

أ ش أ

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