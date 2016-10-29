محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية قطر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في أبوظبي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بوزير الخارجية القطري وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يعود على الجانبين بالخير.

وتناول اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - أطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في القضايا السياسية والأمنية تجاه التحديات والتطورات الحالية في المنطقة والجهود المشتركة لدول المجلس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى دولة قطر وهادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الامارات.