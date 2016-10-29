«الأهلي» يهنىء جيانا فاروق بالتتويج بذهبية بطولة العالم للكاراتيه

هنأ النادى الأهلى جيانا فاروق لاعبة فريق الكاراتيه بالنادى لحصدها ذهبية بطولة العالم للكاراتيه بالنمسا.

وأبرز النادى الأهلى ، على موقعه ، نبأ فوز البطلة المصرية بالميدالية الذهبية بعد تغلبها على بطلة فرنسا بنتيجة 2/صفر في المباراة النهائية اليوم السبت.

ويعد فوز جيانا على بطلة فرنسا هو الثالث لها حيث سبق لبطلة الأهلي والمنتخب الوطني أن فازت على ممثلة فرنسا من قبل مرتين.

وقدمت جيانا مستوى أكثر من رائع خلال المباراة النهائية، حيث نجحت في الحصول على النقطة الأولى في أول ثانية من اللقاء، وهو ما أشاد به مدربها في النادي الأهلي الكابتن أحمد صلاح.

وكانت جيانا قد تألقت في بطولة العالم حيث تخطت دور الـ64 بعد الفوز على بطولة سويسرا 2/ صفر، ثم فازت على بطلة هونج كونج 5/ صفر في دور الـ32، وتغلبت على بطلة سلوفاكيا 1/صفر في دور الـ16.

وفي دور الثمانية فازت جيانا على بطلة كرواتيا بنقطة الترجيح لتصعد لمواجهة بطلة فيتنام في الدرو قبل النهائي، وقدمت جيانا مستويات رائعة، حيث تقدمت بنتيجة 1/صفر ثم تفوقت بطلة فيتنام بعد ذلك بنتيجة 2/1، لكن جيانا نجحت في اللحظات الأخيرة في تسجيل نقطة التعادل، و خطفت الفوز بنقطة الترجيح، لتصعد إلى الدور النهائي لمواجهة بطلة فرنسا وتفوز بالذهبية .