عودة الحركة الطبيعية للطرق والموانئ بجنوب سيناء بعد رفع أثار السيول

أكد مدير عام مركز العمليات وإدارة الازمات بجنوب سيناء اللواء عصام خضر أن جميع الطرق مفتوحة سواء كانت رئيسية أو فرعية وأنه تم فتح طريق وادي وتير- نويبع الفرعي وطريق كاترين – وادي فيران بعد تطهيرهما من أثار السيول .

جاء ذلك في تصريح له اليوم السبت وقال إن مجالس المدن والمحافظة والطرق والنقل قامت بتطهير جميع الطرق من تراكم الرمال والاطماء والأحجار الموجودة علي جانبي الطرق كما تم تسوية بعض الطرق الفرعية والمدقات لتعود الحركة بطريقة طبيعية أمام المارة والسيارات .

وأشار إلى أن مجلس مدينة شرم الشيخ قام بشفط المياه المتراكمة في بعض الشوارع خاصة السوق التجاري القديم لتعود الجركة إلى طبيعتها في جميع الأسواق والمحال التجارية والموانيء والمنافذ .. خاصة ميناء نويبع ومنفذ طابا البري وميناء شرم الشيخ البحري وميناء أبو زنيمة .

أ ش أ