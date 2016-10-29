الجيش التركي : قصف 65 هدفًا لداعش والأكراد في شمال سوريا

أعلنت القوات المسلحة التركية، اليوم السبت، تدميرها 50 هدفًا لتنظيم داعش الإرهابي، و15 لـحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، في إطار عملية “درع الفرات”.

وقالت القوات المسلحة في بيان إنه “جرى تدمير تلك الأهداف بواسطة المدفعية وراجمات الصورايخ، فيما لم تشارك المقاتلات التركية في عملية القصف، لكنها كانت جاهزة لأي تطور قد ينشأ”، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأشار البيان إلى مقتل 3 عناصر من الجيش السوري الحر أثناء الاشتباكات التي دارت، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ولفت البيان إلى أن الجيش الحر بسط سيطرته على 164 منطقة مأهولة بالسكان في إطار العملية الجارية، بمساحة تقدر بحوالي ألف و305 كلم مربع.

ونوه إلى أن قوات التحالف لم تجر عمليات جوية في المنطقة.