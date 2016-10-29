مقتل أمير «ولاية طرابلس» الداعشي في سرت الليبية

أكد مصدر عسكري ميداني في مدينة سرت الليبية، اليوم السبت، مقتل القيادي في تنظيم داعش “أبوعبد الله الأنصاري” أمير ما يسميه التنظيم “ولاية طرابلس”، في المعارك التي دارات أول أمس في حي شعبية الجيزة البحرية، آخر معاقل داعش بالمدينة.

وأوضح المصدر، وفقًا لـ”بوابة الوسط” الليبية، أنه تم التأكد من مقتل الأنصاري على أيدي قوات البنيان المرصوص.

وتمكنت قوات البنيان المرصوص، حسبما جاء في بيان المركز الإعلامي لعمليات تحرير سرت يوم الخميس الماضي، من اقتحام آخر معاقل التنظيم في محور الجيزة البحرية، وبدأت في تطويق بقايا التنظيم داخله، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وكانت عناصر داعش حاولت وقف تقدم قوات البينان بتفجير ثلاث سيارات ملغومة، غير أن هذه المحاولة لم تؤثر في سير المعارك.