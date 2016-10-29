الكويت تنفي وجود تحركات عسكرية عراقية قرب الحدود

نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تحركات أو تجمعات عسكرية عراقية غير معتادة قرب الحدود الكويتية العراقية قد تشكل تهديدا لأمن الكويت .

ونقلت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان اليوم السبت عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون أمن الحدود البرية اللواء عبدالله يوسف المهنا قوله ردا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي انه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل تحت أي مسمى كان من تحركات أو تجمعات أو تمركز.

وأكد اللواء المهنا أن رجال أمن الحدود البرية يقومون بواجباتهم المنوطة بهم ويدركون تمام الإدراك المسئوليات الملقاة على عاتقهم ويقومون بها على خير وجه.

وشددت الداخلية الكويتية علي أن العلاقة الوطيدة والتفاعل المستمر بين المؤسسة الأمنية والمواطنين الكويتيين عنوانها الالتزام بالشفافية والمكاشفة والموضوعية وإيضاح كل الأمور أولا فأول داعية من يتناقل مثل هذه المزاعم إلى توخي المصلحة العامة ومراعاة أمن الوطن الذي يأتي فوق كل اعتبار.

أ ش أ