الحلقة الرابعة من "مزاج الخير": خميس ينقذ زوجته من القتل

كتب : أروا الشوربجي السبت 13-07-2013 16:11

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "مزاج الخير"، دخول متسلل إلي منزل خميس أفندينا، الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان، وتهديده بقتل زوجته كرامة، التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين الجيلاني، لكن خميس تمكن من إنقاذها،وقرر قتل المتسلل، لكن والدته منعته.

طالبت راوية، والدة خميس، والتي تجسد دورها الفنانة سميحة أيوب، زوجته كرامة، بإنجاب أحفاد لها من أفندينا، لكي يحملوا اسم العائلة.

ذهبت "كرامة" إلي طبيبها، والذي أكد لها أنها ضرورة تأجيل الإنجاب، لأن العلاج سوف يؤثر على الجنين.

مسلسل "مزاج الخير" تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، درة، علا غانم، حسن حسني، سميحة أيوب، محمود الجندي، وحسين الإمام، محمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.